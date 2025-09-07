Furto con scasso nella villa: "Erano quattro complici"

Il tempo di andare a far visita ad alcuni parenti, a una casa situata a poche decine di metri di distanza dalla abitazione presa di mira, che i ladri ne hanno approfittato per forzare una finestra ed entrare nell’edificio, sperando di trovare oggetti di valore e denaro da portare via. È accaduto l’altra sera alle porte di Botteghe di Albinea, in un elegante quartiere residenziale. I ladri sono entrati nell’abitazione in cui vive la famiglia di Andrea Forghieri. Forse gli intrusi hanno seguito le mosse dei proprietari e quando sono usciti hanno avuto il via libera per tentare il colpo. "Alla fine sembra che non abbiano portato via nulla – spiega al Carlino il proprietario dell’abitazione – pur se hanno messo a soqquadro le stanze, con cassetti aperti e oggetti buttati all’aria alla ricerca di qualcosa di prezioso. Che però lì non c’era. Non avendo trovato nulla di valore, si sono sfogati danneggiando alcune porte, forse per vendetta".

Secondo quanto emerge dalle prime indagini, ma anche dalla visione delle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza dell’area presa di mira, sembra che ad agire siano state tre persone, entrate fisicamente nelle stanze per cercare bottino facile, mentre un altro risulta essere stato all’esterno a fare da palo. Poco dopo, verso le 22,30, quando il proprietario con il figlio sono rientrati nell’abitazione, i ladri sono stati costretti a fuggire in fretta, pare senza portare via nulla, interrotti nelle loro ricerche. Ma lasciando molta confusione nelle stanze da loro ’visitate’.

"L’ipotesi è che fossero ancora in casa quando siamo arrivati. Hanno sentito rumore, forse il palo ci ha visto mentre ci avvicinavamo e hanno deciso di scappare via", aggiunge il proprietario. Il quale ci tiene a segnalare il tempestivo intervento dei carabinieri di Albinea e l’attenzione che è stata dimostrata verso questo caso, con le indagini già avviate e con la visione attenta delle immagini che sono state registrate dalle telecamere della videosorveglianza (foto). Ma non manca una riflessione amara: "Per noi, finora, si tratta della prima volta che viviamo una simile esperienza. Ma in questa zona, anche nel recente passato, ci risultano esserci stati diversi furti, con intrusioni nelle abitazione. Ci auguriamo che si riesca a identificare gli autori di questi episodi".

