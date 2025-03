Furto con spaccata al bar: "Il locale è preso di mira"

Ennesimo furto in un locale pubblico nel Reggiano. Nella tarda serata di sabato, poco prima della mezzanotte, l’allarme è scattato a Villa Sesso, dove è stato segnalato l’ennesimo furto ai danni di un esercizio pubblico. I carabinieri del nucleo radiomobile sono stati inviati in via Pietro Coletta, a Villa Sesso, dove i ladri avevano fatto razzia di tabacchi, tagliandi del Gratta e Vinci, oltre che del fondo cassa presente in quel momento nel locale.

È accaduto al bar tabacchi Elvis, in via Pietro Colletta, gestito da tempo da cittadini di origine cinese. Il sopralluogo ha permesso di ricostruire quanto accaduto poco prima nel bar. I ladri hanno forzato un’inferriata, per poi crearsi un varco infrangendo la vetrata con un tombino in metallo.

A quel punto hanno avuto la possibilità di entrare nel bar. Rapidamente hanno svuotato il registratore di cassa, con circa 400 euro all’interno, portandosi via anche pacchetti di sigarette e biglietti della lotteria istantanea, per un bottino che appare piuttosto consistente.

Già in passato lo stesso bar era stato preso di mira dai ladri: ben due i furti tra il 2018 e il 2019, con i malviventi che avevano sfondato la vetrina per puntare ai tabacchi e al cambiamonete.

"È un continuo" conferma un cliente affezionato, di passaggio davanti al locale ieri pomeriggio per vedere cosa fosse successo. "Io vivo e lavoro qui vicino – spiega Salvatore Esposito –. La mattina vengo sempre a fare colazione. Purtroppo, questo bar è tartassato: non è la prima volta che succede, ne ha subiti diversi di furti negli ultimi anni". Sulla parete laterale dell’attività si vede la saracinesca sollevata quanto basta per arrivare alla vetrata, poi colpita con un tombino.

"Non so, ma mi sembra preso di mira – continua –. Siamo in una zona industriale... Certo, è fronte strada, ma comunque qui di controlli non ce ne sono mai. Ha le telecamere però, quindi speriamo che i filmati servano a qualcosa". Il titolare afferma di aver visto, in quelle immagini, tre persone mettere a segno il colpo in appena una manciata di secondi. Un’azione che, se così fosse, sarebbe tutt’altro che improvvisata.

Il danno complessivo, riferisce l’Arma, è in fase di quantificazione e sono e in corso le indagini per individuare le responsabilità del furto.

red.cro.