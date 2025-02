Furto con spaccata al bar pizzeria ’Da Angelo’. I ladri rompono la vetrata usando un tombino

Furto con spaccata ieri notte ai danni del bar ristorante pizzeria da Angelo, in centro a San Giovanni della Fossa, a Novellara. I ladri hanno usato un tombino in metallo per sfondare una parte della robusta vetrata per poi crearsi un varco per entrare all’interno del locale pubblico, puntando al registratore di cassa. "Domenica sera abbiamo chiuso tardi e il lunedì, pur se giorno di chiusura, sono venuto a sistemare alcune cose. Verso le 11 – racconta il titolare Angelo Cavalieri – ho notato i danni al cassetto dei soldi e poi il vetro infranto, con all’interno ancora il tombino in metallo usato per la spaccata. I ladri hanno portato via solo un fondo cassa in monete di non più di cinquanta euro. Ma restano evidenti danni, perché hanno portato via il cassetto del registratore, danneggiato il computer e sfasciato la vetrata. Ci saranno complessivamente almeno duemila euro di danni".

Il furto dovrebbe essere avvenuto verso le quattro, probabilmente poco dopo il passaggio della vigilanza privata, che aveva trovato tutto in ordine al momento del controllo notturno. Ieri pomeriggio sul posto sono intervenuti i carabinieri per effettuare i primi accertamenti e avviare le indagini. Simili furti sono avvenuti di recente in zona, ai danni di esercizi pubblici, in particolare tra Novellara, Correggio e Bagnolo.

a.le.