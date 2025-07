Furto con spaccata al bar-tabacchi

Ladri nuovamente in azione mercoledì notte ai danni del bar-tabaccheria Drive Revival in via Cà del Miele a Casalgrande. I ladri hanno utilizzato un tombino e hanno sfondato la vetrata principale dell’attività commerciale. Sono dunque entrati nel locale e hanno messo a segno velocemente il blitz. Il furto è avvenuto poco dopo le due di notte tra mercoledì e ieri. È scattato l’allarme e sul posto sono intervenuti i gestori, i carabinieri e il personale di vigilanza.

"I malviventi si sono diretti verso la nostra sala giochi e hanno preso il cambiamonete con all’interno circa 5mila euro – racconta la titolare Alessandra Yu –. Nel locale si è attivato anche il fumogeno, ma sono ugualmente riusciti a rubare anche la cassa automatica che ha un costo sui 10mila euro e al suo interno erano custoditi 1.200 euro". I malintenzionati hanno inoltre asportato delle sigarette. Sono poi fuggiti velocemente con il bottino. "I danni complessivi sono d’oltre 20mila euro – dice la titolare –. L’altra notte è scattato subito l’allarme alle 2.15: siamo prontamente arrivati sul posto, ma erano già scappati con la refurtiva. Sono stati ripresi dalle telecamere. Hanno agito tre uomini, arrivati a bordo di un’auto. Due complici hanno compiuto il furto e una persona era impegnata come ‘palo’ all’esterno. Fortunatamente all’interno non hanno provocato danneggiamenti importanti".

Il bar-tabacchi Drive Revival già nel passato era stato purtroppo ‘visitato’ dai ladri. "L’altro furto era avvenuto nel 2023 – sottolinea Alessandra Yu –. È l’ennesimo raid che si registra in un’attività della nostra provincia. Disponiamo ovviamente di un’assicurazione perché, con questi ripetuti raid, è impossibile lavorare in sicurezza. Viviamo nella paura per questi furti. Ho formalizzato la denuncia per questo nuovo episodio". In via Cà del Miele si sono portati, intorno alle ore 2.30, i carabinieri della stazione di Casalgrande. I militari dell’Arma hanno eseguito un sopralluogo per iniziare le relative indagini per cercare d’identificare i responsabili dell’intrusione notturna. La notizia del colpo al Drive Revival ieri si è subito diffusa a Casalgrande. I ladri spesso agiscono di notte durante la temporanea chiusura dei bar o negozi, approfittando dell’assenza dei proprietari.

