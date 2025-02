Furto con spaccata al forno Ferrari: "Quarta volta in un anno, siamo stufi"

Hanno spaccato la vetrata di una parte laterale del Forno Ferrari di viale Umberto I per rubare... cinquanta euro dalla cassa. È successo intorno a mezzanotte e mezza tra ieri e venerdì. Stando ai filmati di videosorveglianza interna all’esercizio commerciale (che saranno consegnati alla questura dove andranno a sporgere denuncia nelle prossime ore), erano in due. Entrambi incappucciati. Hanno utilizzato un tombino di ghisa trovato nelle pertinenze di un cortile residenziale nelle vicinanze.

Un bottino irrisorio, ma un danno di oltre mille euro per la panetteria gestita dai fratelli Luciano e Luciana che hanno anche due dipendenti. "È la quarta volta in un anno che succede ed è la seconda nel giro di due settimane. Siamo veramente stanchi", racconta la famiglia Ferrari che ha aperto l’attività quattro anni fa. "Da quando abbiamo subìto i primi furti portandoci via anche cifre più alte, abbiamo tenuto sempre poco nel cassetto a fine serata. Giusto qualche banconota di piccolo taglio e spiccioli. Avevamo messo una saracinesca con un lucchetto, ma avevano spaccato pure questo. Lunedì (domani, ndr) rimonteremo le inferriate e speriamo che la smettano", continuano.

E ancora si sfogano: "I responsabili sono dei balordi. Qua purtroppo non siamo piu sicuri. durante il giorno quando siamo aperti, entrano dei tossici che vogliono dell’acqua e la chiedono con prepotenza, la paura che possa succedere qualcosa c’è sempre. Ormai Reggio è diventata invivibile ovunque e poco tranquilla. Ed è un peccato, perché è una città bella e dove si viveva bene. Chiudere? C’è amarezza, ma non vogliamo darla vinta ai criminali, sarebbe un errore. L’attività andrà avanti e continueremo. Però sì, siamo stanchi...".

