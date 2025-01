Furto con spaccata al Monili Store. Tentato un altro colpo al Paper Planet

Nuovi blitz dei ladri in esercizi commerciali. Ieri notte almeno due i colpi in città: all’erboristeria Monili Store di via Gramsci e la cartoleria Paper First, nel quartiere di Rosta Nuova, dove però il furto è fallito. In via Gramsci sono state rilevate tracce di sangue, che la polizia sta esaminando per cercare di risalire all’identità degli autori dell’intrusione. Uno dei ladri, infatti, si è ferito, forse con una scheggia della vetrata mandata in frantumi con una mazza. Sono stati portati via alcuni oggetti, per un valore da quantificare. Al Paper Planet, in via Martiri di Cervarolo, il furto non è andato a segno, forse perché i ladri sono stati disturbati. Nella stessa zona nei mesi scorsi erano stati messi a segno altri simili furti.