Furto con spaccata allo Sport Café: "In 22 secondi portata via la cassa"

Ventidue secondi netti: è il tempo che ci hanno messo due uomini a sfondare la porta e rubare la cassa dello Sport Café di Puianello di Quattro Castella. La scena è stata immortalata dalle telecamere di sorveglianza interne: "Erano in tre – dice il titolare Giuseppe Scavo – uno si è fermato fuori, sulla porta". A sconvolgerlo è anche il fatto che abbiano agito "davanti a tutti, dall’altra parte della strada c’è un altro locale che era ancora aperto, sono stati i clienti fuori a chiamare me e i carabinieri". Il colpo è avvenuto all’1.10 di mercoledì notte. "Hanno sfondato il vetro con un tombino di ghisa, probabilmente preso dallo spaccio di formaggi che disterà 500 metri da qui – continua Scavo –. In 22 secondi hanno sfondato la porta e divelto il blindato del cashmatic".

A quanto sembra dal video, erano pure a volto scoperto: "E sono passati così davanti a tutte le persone fuori". Il danno economico "è in fase quantificazione – prosegue –. Parliamo comunque e senza dubbio di diverse migliaia euro, consideri che nel bliandato c’era l’incasso di tutta la settimana". I tre individui, stando a quanto riferito dai testimoni, così come sono arrivati sarebbero poi andati via a bordo di un’auto bianca. Sul posto sono per l’appunto intervenuti i carabinieri, che ora si stanno occupando delle indagini per risalire ai responsabili. "L’ultima volta che abbiamo subito un furto sarà stato dieci anni fa – conclude il titolare – ma in questa zona sono stati segnalati tanti altri casi. Un altro bar qui vicino, lo spaccio, un locale a Vezzano. Diciamo che il ’metodo del tombino’ purtroppo pare stia tornando in modo prepotente".

red.cro.