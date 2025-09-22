Furto con spaccata in farmacia. Presi contanti e carta di credito. I ladri prelevano altri 800 euro

Un’altra attività commerciale, nella notte tra venerdì e sabato, è finita nel mirino dei ladri. A subire il furto con spaccata è stata la Farmacia Graziosi, in via Tirelli a Sesso, attività collocata all’interno del centro commerciale Nova. Erano circa le tre e mezza di notte quando i malviventi hanno forzato la porta esterna del centro commerciale e sfondato quella della farmacia, facendo attivare l’allarme. Nel giro di pochissimo hanno messo mano al fondocassa, rubando circa 200 euro in contanti, e hanno portato via anche una carta di credito, con la quale hanno poi prelevato circa 800 euro da un bancomat situato nel comune di Bagnolo. La polizia di Stato è intervenuta immediatamente ma, come detto, ai ladri sono bastati pochi minuti per mettere a segno il colpo. Sulla vicenda indaga la questura, che sta analizzando le immagini di videosorveglianza sia della galleria commerciale che della banca di Bagnolo al fine di identificare i responsabili.

La vicenda allunga in modo preoccupante la lista di episodi di criminalità a danno dei commercianti. Solo pochi giorni fa i titolari di un bar tabaccheria di via Emilia San Pietro sono stati spintonati e aggrediti da una donna che ha tentato di rubare prodotti nel loro negozio. "Lo ripetiamo da tempo: i commercianti devono poter lavorare e i cittadini devono poter circolare liberamente" dicono Andrea Saccani e Cristian Rizzuto (Forza Italia Giovani Reggio), che esprimono "piena solidarietà ai titolari del bar-tabacchi di via Emilia San Pietro – aggiungono –. La sicurezza non è un tema ideologico, ma una condizione minima per vivere e lavorare serenamente in città. Reggio Emilia deve tornare a essere una città sicura per tutti".