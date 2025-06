Furto con spaccata in gelateria: "Danni da almeno 12mila euro"

Ammonta a circa 12mila euro il danno economico subito la scorsa notte dalla gelateria Fredde Tentazioni di Rivalta. Una cifra che comprende i soldi dentro la cassa automatica e il valore della cassa stessa, a cui si aggiunge il danno alla porta d’ingresso. Nella notte tra mercoledì e ieri dei ladri hanno sfondato la vetrata con un tombino e in meno di trenta secondi hanno portato via la cassa automatica. Il tutto a meno di un chilometro dal furto-fotocopia avvenuto domenica in un negozio di articoli sportivi, in via della Repubblica a Rivalta.

"L’allarme scattato attorno alle due meno un quarto di notte – racconta il titolare di Fredde Tentazioni, Enrico Giaroli –. Abbiamo trovato la porta sfondata, la cassa automatica era sparita. Finora (ieri mattina, ndr) non è stato possibile conteggiare con esattezza i soldi che c’erano dentro, ma siamo sui 2mila euro. La cassa in sé costa 10mila euro. Quantomento della porta si è rotto solo il vetro, non anche il telaio". Fredde Tentazioni è a Rivalta dal 2019, "è la prima volta che mi succede una cosa così – continua il titolare – ma ho visto che qua in zona non siamo gli unici. Appena tre giorni fa è toccato a un altro negozio". I carabinieri sono arrivati "nel giro di nemmeno dieci minuti – precisa poi – ma erano gia scappati. Il nostro sistema di allarme ci mette almeno trenta secondi prima di scattare le foto in automatico, ci sono solo foto dei militari. Significa che i ladri ci hanno messo meno di mezzo minuto". Ieri pomeriggio i tecnici si sono messi all’opera per sostituire la vetrata, "per fortuna che frigo e impianti non sono stati toccati – conclude Giaroli – lì sarebbe stato un gran bel problema".

g.ben.