Furto con spaccata in un locale

Ancora un furto in un locale pubblico della Bassa. Ieri notte ignoti sono entrati all’interno del Bar 46 di piazza Prati della Fiera, a Santa Maria di Novellara, situato lungo la strada che collega Bagnolo. Dopo aver infranto il vetro inferiore di una porta laterale usando un sasso per crearsi un varco, gli intrusi sono entrati nel bar per puntare al fondo cassa, per un bottino di alcune centinaia di euro. Non soddisfatti, i malviventi hanno messo le mani pure su anche alcune confezioni di sigarette. Nelle prime ore del mattino, al momento dell’apertura del locale, ci si è accorti del furto.

Il titolare, Davide Crotti, ha subito chiesto l’intervento delle forze dell’ordine per un primo sopralluogo, eseguito dai carabinieri della locale caserma. Sono in corso indagini per risalire agli autori del furto, sperando che pure le telecamere della zona possano fornite elementi utili al lavoro degli investigatori. Il bar preso di mira ieri notte si trova non distante dalla farmacia che alcune settimane fa era stata rapinata da due malviventi, poi fermati da polizia e carabinieri che stavano tenendo monitorata proprio quella zona, per il sospetto di rapine all’orario di chiusura.

Il Bar 46 – conosciuto anche per le attività ricreative e artistiche che spesso ospita – era già stato derubato nel settembre 2022, con i ladri che avevano sfondato una vetrata con una accetta per poi rubare il fondo cassa, alcune bottiglie di alcolici e confezioni di tabacchi. Un furto molto simile a quello avvenuto ieri notte.

