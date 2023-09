Furto con spaccata per una manciata di euro

Spaccata nella notte l’Erboristeria Primavera, ladri colpiscono accanto al Municipio: tanti danni per un bottino di appena 30 euro.

I carabinieri di Montecchio stanno indagando sulla irruzione ladresca che nella notte tra domenica e lunedì ha interessato il grande negozio-laboratorio che si trova sotto i portici di piazza della Repubblica, a pochi metri dal Palazzo comunale e dalla sede della Polizia locale della Val d’Enza.

I ladri, per introdursi nell’erboristeria del dottor Demis Mademlis, hanno infranto la vetrata della porta d’ingresso. Poi si sono concentrati sul registratore di cassa - che per fortuna era aperto e non hanno dovuto scassinare - nel cui cassetto erano custodite poche decine di euro.

L’allarme è scattato attorno alle 4,30: "Noi abitiamo nello stesso stabile – spiegano i titolari –. Ci siamo svegliati perché abbiamo sentito un forte rumore: era la vetrina che andava un frantumi, probabilmente colpita da una mazza che i ladri si erano portati dato che poi sul posto non è stato ritrovato alcun attrezzo. Siamo in pochi minuti scesi, ma non c’era più nessuno. Hanno fatto molta confusione e non si sono nemmeno attardati per rubare prodotti o altri oggetti".

I Mademlis hanno chiamato il 112 e in poco tempo la centrale operativa ha inviato una pattuglia dei carabinieri in via Don Pasquino Borghi. I carabinieri, che hanno subito verificato la situazione e perlustrato la zona. Nel corso di un secondo sopralluogo, hanno svolto accertamenti più precisi ed avviato le indagini in ordine al reato di furto aggravato a carico di ignoti.

Il centro storico di Montecchio è molto ben presidiato dal sistema di video-sorveglianza, e dalla visione delle riprese potrebbero emergere elementi interessanti per identificare i malviventi. L’Erboristeria nel corso della giornata di ieri ha proseguito senza interruzioni la sua regolare attività, e sostituito la vetrata spaccata.

Francesca Chilloni