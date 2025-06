Furto con spaccata sotto casa. Auto nel mirino di ladri e vandali

Atti di microcriminalità che hanno un impatto anche vandalico sulle proprietà delle vittime. L’altra notte per la seconda volta in un mese e mezzo al furgone di un artigiano è stato mandato in frantumi un finestrino: i malviventi cercavano attrezzature da rubare, ma il proprietario - memore della spaccata precedente - non aveva lasciato nulla nell’abitacolo. Il mezzo era posteggiato nel cortile presso il condominio dove la vittima abita. Il fenomeno delle spaccate notturne sui mezzi posteggiati all’aperto è frequente tanto a Reggio quanto a Cavriago dove tra febbraio e marzo si sono verificati una decina di casi. Giovedì pomeriggio un uomo, giunto a bordo di una Y10 con un complice, ha tagliato un pneumatico della vettura di un anziano posteggiata presso l’Ecu, dove era andato a fare la spesa.

Le telecamere hanno ripreso la scena ed anche i criminali, mentre la figlia dell’uomo ha segnalato il fatto sul Facebook mettendo in guardia i concittadini. Si sospetta che i due in realtà volessero derubare l’anziano con il solito trucco della gomma sgonfia, già usato nella zona tra Ecu e Conad: mentre la vittima è intenta a verificare la situazione e distratta, le viene rubato nell’abitacolo. Nei mesi scorsi ad un’altra vittima, mentre raccoglieva le monete, è stata rubata la borsetta lasciata sul sedile. f.c.