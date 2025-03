Furto dell’incasso al bar Piccadilly

Ennesima spaccata notturna in un bar della città: poco dopo le 5 di ieri, i carabinieri della sezione radiomobile hanno comunicato di essere intervenuti in viale Umberto I a Reggio, a seguito di una segnalazione di furto presso il bar ‘Picadilly’. Giunti sul posto, i militari hanno accertato che ignoti malviventi, dopo aver forzato una finestra del bagno, erano riusciti a introdursi all’interno dei locali che ospitano l’attività commerciale asportando, da un primo controllo in corso di esatto inventario, l’intero fondo cassa. Il danno complessivo è stato individuato in circa 500 euro, le indagini sono in corso per individuare le responsabilità.

Come detto, la lunga scia delle spaccate in città ormai è inarrestabile. Prima del ’Piccadilly‘ anche la tabaccheria ‘Il Follo’ di via Zacchetti era stata visitata dai ladri. Un gruppo di individui, quattro o cinque parrebbe dalle immagini della videosorveglienza, ha sfondato la vetrata per poi entrare e portare via soldi contanti dalla cassa e un bel po’ di sigarette e gratta&vinci. Un bottino totale di circa 10mila euro. L’allarme sicurezza a Reggio non si ferma mai.