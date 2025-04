Furto di attrezzature alla Asd Malin Archery Team: "In tre anni è ormai la quinta volta che ci derubano"

Ladri nuovamente in azione a Dinazzano alla società sportiva di tiro con l’arco ‘Asd Malin Archery Team’ in via Giovanni Falcone. I malviventi hanno derubato la sede del gruppo nella zona del campo d’allenamento. "Per entrare hanno scavalcato la recinzione e poi hanno forzato la porta della nostra casetta in legno – dice il presidente Massimo D’Ambrosio –. Hanno rubato due archi con frecce, la cassa bluetooth, delle birre e bevande, prese dal frigorifero, per un bottino complessivo di 700 euro. Se contiamo i danni alla porta, siamo sui mille euro. All’interno non custodiamo soldi, ma soltanto il materiale e l’attrezzatura utilizzata". Il raid è stato compiuto nella notte di venerdì: "È l’ennesimo furto che subiamo nella sede di Dinazzano – sottolinea D’Ambrosio –. In tre anni almeno cinque intrusioni. Siamo amareggiati per questo nuovo episodio. Ho già informato il sindaco di Casalgrande per avvisarlo".

La società sportiva è situata in un’area pubblica di proprietà del Comune: "Servirebbero delle telecamere". D’Ambrosio è intenzionato ad adottare subito dei provvedimenti per evitare altri raid. "Speriamo in futuro di non ricevere altre spiacevoli ‘visite’ da parte dei malintenzionati che, negli ultimi anni, stanno purtroppo spesso derubando la nostra sede" rimarca infine il presidente.

Matteo Barca