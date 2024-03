Furto di attrezzi e incendio doloso

Nella giornata in cui è stato presentato ai media lo stato dei lavori di restyling della reggia di Rivalta, va registrato un brutto fatto di cronaca avvenuto poche ore prima. All’ingresso del cantiere, poco dopo la mezzanotte, è stato infatti dato alle fiamme un prefabbricato in uso alla ditta incaricata dei lavori: la Manelli Costruzioni. Sul posto sono intervenuti subito i Vigili del Fuoco, con automezzi giunti dalla caserma di via Canalina, assieme a volanti della Polizia e uomini della Scientifica. Le cause dell’incendio sono infatti risultate dolose. E’ poi emerso che, da alcuni container presenti all’interno dell’area sono stati trafugati numerosi attrezzi da lavoro, tra cui alcuni trapani, per un danno vicino ai 10mila euro.