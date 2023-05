Furto di notte al bar, i ladri fanno razzia di biglietti gratta e vinci

Rubati tagliandi della lotteria gratta e vinci, in un colpo notturno effettuato nella notte tra giovedì e venerdì. L’allarme è scattato poco prima delle 4, quando i carabinieri - allertati da un istituto di vigilanza privato - sono invervenuti in via Emilia Ospizio. Il sopralluogo al Pausa Caffè ha accertato che i ladri avevano forzato una finestra laterale per entrare nei locali. Hanno rubato un centinaio di euro dalla cassa e numerosi tagliandi del gratta e vinci, oltre ad aver danneggiato il cambiamonete. I carabinieri stanno indagando per il reato di furto aggravato.