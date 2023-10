Furto di rame a Bassa: treni in ritardo sulla linea Parma-Guastalla-Suzzara

Treni in ritardo, in particolare le prime corse mattutine, ieri sulla linea Parma-Guastalla-Suzzara. Stavolta non c’entrano avarie tecniche dei convogli, in quanto il problema è stato provocato da un furto di rame ai danni di una centralina elettrica, nel Parmense, che però alimenta i passaggi a livello, almeno fino a Brescello. Questa situazione ha provocato ritardi fino a oltre mezz’ora, con evidenti disagi per studenti e lavoratori pendolari, arrivati a destinazione notevolmente dopo rispetto al previsto. I tecnici di Trenitalia-Tper si sono subito messi all’opera per ripristinare la regolarità del servizio. Ma anche nel pomeriggio non sono mancati ritardi, stavolta per problemi tecnici di convogli ormai troppo vecchi e inadeguati. Sulla linea Reggio-Guastalla, invece, sono tornati a viaggiare i treni elettrici Pop.