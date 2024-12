Furto di scheda audio: arrestato 30enne ghanese a Reggio Emilia

Ha individuato la sua scheda audio oggetto di furto, su un noto sito online di compravendite. A quel punto la vittima ha contattato l’inserzionista, fissando un appuntamento. Al quale si sono presentati anche i carabinieri, preventivamente avvisati dal derubato. All’incontro, non distante dalla stazione storica di Reggio, è stato identificato e fermato un 30enne di origine ghanese, presunto venditore della scheda audio risultata rubata. Lo straniero ha reagito con violenza al controllo, sferrando calci e pugni ai militari intervenuti per l’accertamento. Alla fine è stato fermato e portato alla caserma di corso Cairoli, dove ha continuato a manifestare un atteggiamento violento e aggressivo. È stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni, ma anche per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e ricettazione, visto che è stato trovato pure con undici grammi di cocaina e una modica quantità di hashish. I due militari aggrediti sono stati medicati al pronto soccorso ospedaliero per traumi guaribili entro una settimana. L’episodio si è verificato lunedì pomeriggio in via Emilia Ospizio. Al momento della consegna della scheda audio al compratore, i carabinieri sono intervenuti per gli accertamenti. Lo straniero ha fornito risposte evasive di fronte alle domande rivolte dai carabinieri per sapere qualcosa di più sulla provenienza dell’oggetto in vendita. Improvvisamente, forse per nascondere il possesso della droga, il trentenne ha opposto resistenza al controllo, colpendo uno dei militari con un pugno, lanciando l’involucro con la droga, nella speranza di disfarsi della sostanza stupefacente. La droga è stata però recuperata e il ghanese dichiarato in arresto.

Davanti al giudice Luigi Tirone, ieri si è svolta la direttissima per il giovane arrestato, difeso dall’avvocato Cecilia Soliani (ieri sostituita in aula dall’avvocato Nicola Tria). L’uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il pubblico ministero ha chiesto la misura cautelare dell’obbligo di firma quotidiano, poi disposto dal giudice che ha convalidato l’arresto. È stato chiesto un termine a difesa e la prosecuzione della direttissima è stata rinviata a gennaio.