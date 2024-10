Furto di una reliquia al fratello ex sacerdote: "L’avrei restituita previa ricevuta dal convento" Alberto Melegari, imputato nel processo per la presunta sottrazione di una reliquia a suo fratello ex sacerdote, ha testimoniato in tribunale di voler restituire l'oggetto a ambienti religiosi. La 63enne Gerardina Bellassai, parte civile, è difesa dall'avvocato Giacomo Fornaciari.