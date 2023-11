Furto di una Toyota Rav 4 alla Rosta. L’appello del proprietario: "Se avete notizie, chiamate i carabinieri"

È l’auto più rubata del 2023 e ci sarà un perchè. Martedì sera è stata portata via, intorno alle 19,30, una Toyoya Rav 4 Hybrid nera (foto), parcheggiata sotto l’abitazione del proprietario in via Wybicki, alla Rosta Nuova. Ed è lo stesso titolare del veicolo a fare un annuncio: "È targata GD373MB, chiunque la avvistasse chiami i carabinieri". Infine lancia l’allarme: "A chi possiede la stessa auto, invito a fare attenzione. Nello stesso giorno, ad una ragazza di Parma è stato rubato un identico modello. Sto pensando di fare una class action contro Toyota, purtroppo a causa di una falla, i ladri riescono a rubarla con una facile manovra".