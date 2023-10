Furto dio cibo alla sede Scout di Scandiano, denunciato 29enne

Scandiano (Reggio Emilia), 21 ottobre 2023 – In più occasioni si sarebbe introdotto nella sede degli Scout di Scandiano, rubando generi alimentari e lasciando danni strutturali. E non si esclude che possa aver agito per necessità, tanto che in un caso si sarebbe fermato nei locali per prepararsi del cibo. Ma le telecamere di videosorveglianza interne hanno ripreso la scena, permettendo ai carabinieri della locale tenenza di risalire a un uomo di 29 anni, che è stato denunciato alla magistratura. Gli episodi si sono verificati tra il 12 e il 14 ottobre. E’ stato un dei capi scout a sporgere querela per furto aggravato, mettendo anche a disposizione le immagini delle telecamere. Il ladro aveva forzato la porta della cucina della sede, rubando un sacco di cinque chili di pasta, una bottiglia d’olio, due confezioni di salsa di pomodoro. E due giorni dopo un simile episodio, con il ladro che era stato scoperto e inseguito lungo un vialetto, tenendo un cane tra le braccia. Anche in quel caso la porta era stata forzata. Il ladro aveva usato le attrezzature interne per cucinare, con cibo trovato nelle pentole. Grazie alle immagini, è stato identificato l’autore delle intrusioni, che è stato poi denunciato.