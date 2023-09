Furto e minacce: 35enne in carcere

Nell’estate di ben 11 anni fa, insieme ad altre due persone, si era recata in un supermercato a Carpi per fare razzia di cosmetici e altri prodotti esposti negli scaffali del negozio, per un valore di circa 200 euro.

Ma, scoperti dal personale dell’esercizio commerciale, avevano reagito spintonando il responsabile che aveva cercato di fermarli.

La donna, una 35enne abitante a Correggio, non è riuscita a fuggire finendo in caserma. Ma all’uscita aveva incrociato il responsabile del market, iniziando a minacciarlo: "Qualcuno ti metterà su una sedia a rotelle!". "Verrò a trovarti quando sarai su una sedie a rotelle".

Una vicenda che, per la rapina e le minacce, è sfociata in un processo. Nel maggio dello scorso anno la Corte d’Appello di Bologna ha riformato la sentenza di primo grado del 2018, con la condanna a un anno e quattro mesi di reclusione, oltre a 300 euro di multa.

Ora, con la condanna definitiva, è stato emesso a fine agosto l’ordine di esecuzione per la carcerazione.

Il provvedimento è stato eseguito l’altra mattina dai carabinieri di Correggio, dove la donna attualmente risiede.

Dopo le procedure previste, è stata trasferita in cella per espiare la pena detentiva.