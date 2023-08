Furto e uso di bancomat a Reggio Emilia, denunciati uomo e ragazzina

Reggio Emilia, 8 agosto 2023 – Approfittando della padrona di casa impegnata in giardino, i ladri hanno rubato in casa, a Reggio, fuggendo con il portafogli che conteneva denaro contante, documenti e la carta bancomat. Poco dopo, in una banca della zona, i ladri hanno effettuato un prelievo di 250 euro. Le indagini hanno portato a un uomo di 31 anni e a una ragazzina 17enne, identificate grazie alle telecamere del bancomat. L’uomo è stato denunciato alla magistratura, mentre la giovane è stata segnalata al tribunale dei minori, entrambi per furto aggravato in abitazione e indebito utilizzo di carte di pagamento. E’ accaduto a metà giugno. Nel portafogli c’erano 300 euro, documenti ed una carta bancomat di Unicredit. Dopo circa 20 minuti qualcuno ha effettuato il prelievo in banca. Il giorno successivo la vittima, accortasi del furto del portafoglio e del prelievo fraudolento, si è presentata ai carabinieri di Santa Croce per formalizzare la denuncia. Le indagini e la visione delle immagini delle telecamere hanno portato alle due denunce. L’uomo risulta già noto alle forze dell’ordine.