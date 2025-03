Furto e utilizzo indebito di carte di credito . Nei guai un ragazzo di diciannove anni

Identificato durante un controllo in quanto trovato a bordo di una vettura risultata rubata ("L’ho acquistata per 200 euro", aveva confidato ai carabinieri) all’inizio del mese, si è poi scoperto che lo stesso giovane nordafricano, di 19 anni e residente a Reggio Emilia, sarebbe l’autore di alcuni furti e perfino dell’utilizzo di una carta di credito rubata.

Per questo i carabinieri di Cadelbosco Sopra, che hanno indagato sulla vicenda, hanno formalizzato la denuncia a carico di del diciannovenne, accusato di furto aggravato, ricettazione, indebito utilizzo di carte di credito. Lo stesso straniero è già noto alle forze dell’ordine e a dicembre era stato destinatario di un avviso orale del Questore di Reggio.

I primi di gennaio il giovane avrebbe rubato e poi usato una carta di credito per fare acquisti in attività commerciali della zona. Il 3 gennaio altra denuncia per il furto di un borsone su un’auto in sosta, col blitz ripreso dalla telecamera che era attivata sulla vettura. Altri simili episodi a inizio marzo, con furto di bici elettrica davanti al Conad di Cadelbosco.

A suo carico sono stati raccolti elementi sufficienti per procedere con la denuncia alla magistratura.