Furto in abitazione in pieno giorno: "Rubati tutti i preziosi di famiglia"

Furto in pieno giorno a Casalgrande: un’abitazione è stata svaligiata dai ladri durante la temporanea assenza dei proprietari. È successo ieri mattina tra le dieci e mezzogiorno. I malviventi hanno messo a segno il colpo in una casa situata in via Verdi nella zona delle scuole elementari. Per entrare hanno forzato una finestra e sono così riusciti ad intrufolarsi rapidamente all’interno dove hanno poi messo a soqquadro le stanze.

Il raid è stato scoperto verso le 12 dalla proprietaria che ha quindi allertato i carabinieri. "Hanno rubato oggetti di valore, da quantificare con precisione, tra cui dei ricordi della nostra famiglia – dicono i proprietari di casa –. Hanno messo sottosopra le stanze, rovistando in tutta la casa a due piani. Nessuno avrebbe visto i ladri durante il furto. Siamo molto amareggiati per questa intrusione. Forse sono stati disturbati e sono in seguito scappati". Probabilmente il blitz è avvenuto in pochissimo tempo. La banda, prima di entrare in azione, potrebbe pure aver controllato e ‘ispezionato’ attentamente l’area in cui si è verificato il colpo.

"Abbiamo lanciato l’allarme ai carabinieri e sul posto sono poi intervenuti per un sopralluogo i militari dell’Arma – sottolineano i derubati –. Sarà formalizzata la denuncia per questo episodio. Sarà ora necessario riparare la finestra danneggiata e sistemare l’abitazione dopo la visita dei ladri". Si tratta purtroppo dell’ennesimo furto ai danni di una famiglia che si registra in un comune della nostra provincia. Anche nel territorio del comprensorio ceramico reggiano non sono mancate le segnalazioni per razzie in case o in attività commerciali, spesso compiute durante la momentanea assenza dei proprietari. L’obiettivo dei ladri è quello di cercare soldi, gioielli e oggetti di valore, per poi scappare velocemente con il bottino. Fondamentale, da parte dei cittadini, è la massima attenzione e prudenza per evitare situazioni simili.

Matteo Barca