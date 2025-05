Furto in abitazione in pieno giorno

Ancora una serie di furti in abitazioni a Correggio. I ladri hanno agito anche in pieno giorno, approfittando della temporanea assenza dei proprietari, probabilmente controllando i movimenti delle potenziali vittime delle loro intrusioni. In via Borsellino la banda di ignoti ha approfittato di un paio di giorni di assenza da casa di una famiglia. I ladri hanno praticato un foro alla finestra e, nonostante i vetri antisfondamento, sono riusciti ad arrivare alla maniglia, che è stata girata quanto basta per aprirla. I vicini di casa non sembrano essersi accorti della presenza degli intrusi.

L’altra sera i proprietari sono tornati a casa sul tardi, scoprendo le stanze messe a soqquadro. I ladri non erano fuggiti da molto: c’erano dei gelati fuori dal freezer, non ancora completamente scongelati. "Abbiamo trovato tutto sottosopra, ci hanno portato via un po’ di roba ma di questo non ci importa niente, a parte il dispiacere immenso per aver perso ricordi di famiglia di valore affettivo, l’importante ovviamente è che noi stiamo bene" hanno commentato le vittime del furto sui social locali. E ancora: "Ho un bambino di tre anni, vivevo già da mesi angosciata proprio per tutti questi furti. Come potrò stare serena adesso e pensare di proteggere mio figlio? La paura che mi hanno lasciato, questa no, non si può perdonare. Provo una rabbia che non si può descrivere. Spero che non debba succedere ad altri. Ma ormai non si può stare tranquilli da nessuna parte". L’episodio è stato segnalato ai carabinieri.

Antonio Lecci