Furto in casa sventato grazie ai vicini

L’hanno seguita dal supermercato fino a casa, cercando il momento più propizio per rubarle la borsetta dopo che in garage aveva scaricato la spesa da portare in casa (foto). Ma l’intervento tempestivo dei vicini di casa ha permesso di mettere in fuga i due malviventi, riuscendo pure a recuperare il bottino, dopo che la borsetta è stata gettata in strada. È accaduto l’altra mattina in una abitazione in zona Falasca, a Novellara, in pieno giorno, tra 10 e le 11. La donna, una pensionata del paese, è tornata dal supermercato e ha parcheggiato la vettura in garage. Nel momento in cui si è recata in casa per depositare la spesa, i due ladri si sono introdotti all’interno dell’edificio. "Impegnata a sistemare la spesa – ha poi commentato la figlia – si è dimenticata la borsetta in auto. Questo ha impedito che i ladri entrassero fino in casa per derubarla". Sono stati i vicini a notare movimenti sospetti, fotografando la scena dell’intrusione e pure la targa della vettura usata dai ladri, risultata oltretutto senza copertura assicurativa. Sul posto sono arrivati i carabinieri per avviare le indagini. E l’intervento dei vicini di casa ha permesso di recuperare il maltolto.

a.le.