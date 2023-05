Furto in casa, verso il patteggiamento

Si va verso un patteggiamento e due giudizi con rito abbreviato (o messa alla prova) al processo a tre uomini di etnia nomade, domiciliati tra le province di Bergamo e Brescia, accusati di furto aggravato in casa, avvenuto nel 2017 a Fabbrico, con costosi orologi e oggetti preziosi come bottino. Impronte digitali e l’accurata analisi dei frame della videosorveglianza avevano portato ai presunti ladri, difesi dagli avvocati Mattia Fontanesi e Alessandro Asaro. Ieri in tribunale a Reggio l’udienza per le conclusioni del processo è stata rinviata al 13 giugno.