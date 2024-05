Furto in centro storico. Ruba una bici e scappa: inseguito e bloccato

Furto in pieno giorno nel cuore del centro storico: un uomo di origine magrebina tenta di rubare una bici elettrica, ma il proprietario del mezzo se ne accorge e scatta l’inseguimento, che si conclude con il fermo del ladro da parte della polizia locale, tra il parapiglia generale e le urla e gli insulti da parte dell’uomo, e sotto lo sguardo allibito dei tanti passanti che affollavano il centro a quell’ora.

Tutto è iniziato intorno alle 11.30 di ieri mattina: il proprietario della bicicletta elettrica, del valore di circa 1.000 euro, si era fermato a chiacchierare con una conoscente che aveva appena incontrato e aveva lasciato la bici appoggiata lì, accanto a lui, senza quindi preoccuparsi di chiuderla.

Il colpo si è svolto in pochissimi attimi e tutto è accaduto nel giro di pochi metri, tra via Emilia San Pietro e via San Nicolò: il ladro, di circa 40 anni, si è avvicinato rapido e in un lampo ha preso la bici per poi darsi alla fuga per le vie del centro. Il proprietario del mezzo però se n’è accorto e si è messo subito a inseguirlo: lui è andato da una parte, mentre la sua amica ha preso un’altra direzione, con l’obiettivo di rintracciare il ladro. La donna si è così imbattuta per caso in una pattuglia della polizia locale in via Emilia San Pietro e ha lanciato l’allarme: gli agenti hanno subito iniziato l’inseguimento, trovando l’uomo, che è stato bloccato. Lui però si è messo a urlare, lanciando insulti all’indirizzo sia degli agenti che dei passanti.

Poi è stato portato negli uffici della polizia locale: sarà denunciato per furto. Al comando della Municipale anche la vittima del colpo, un italiano di circa 50 anni, per le procedure del caso.