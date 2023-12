Furto in piena notte nella tabaccheria

Furto alla tabaccheria del centro commerciale Le Querce, in via Mercadante. Il colpo è stato messo a segno in piena notte. Poco dopo le 8.30, ieri, i carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Reggio, su input della centrale operativa, allertata dalla titolare del negozio, sono intervenuti in via Mercadante, dove qualcuno, dopo aver sfilato il pannello in vetro della porta d’ingresso, si era introdotto nel locale dell’attività commerciale e ha portato via, da un primo controllo ancora in fase di esatto accertamento, sigarette e anche tagliandi della lotteria istantanea Gratta e Vinci, tutto in corso di inventario. Ancora da quantificare la portata del furto, tra danni e bottino. I carabinieri hanno avviato le indagini per furto aggravato. Si tratta dell’ennesimo colpo ai danni di un’attività commerciale, in quella zona e non solo.