Reggio Emilia, maxi furto alla Lodesani: ladri ripresi dalle telecamere

Reggio Emilia, 10 maggio 2023 – “In un solo minuto due ladri hanno portato via trenta motoseghe del valore complessivo di 30mila euro". Emanuele Lodesani – titolare dello storico negozio di famiglia ("rappresento la terza generazione che lo manda avanti") di via Samuele Morse, a San Maurizio, concessionaria e rivenditore di forniture agricole – può solo commentare con amarezza le immagini delle telecamere di videosorveglianza interna all’esercizio che hanno ripreso un maxi furto subito nella notte di ieri.

Erano circa le 2,30 quando è scattato l’allarme. L’istituto di vigilanza privato che lavora per conto dell’attività, ha allertato i carabinieri che si sono precipitati sul posto. Ma al loro arrivo, dei ladri non vi era neppure l’ombra. I militari non hanno potuto fare altro che curare il sopralluogo di furto, accorgendosi che la porta d’ingresso era stata forzata. Ora è caccia ai malviventi della banda che hanno agito in maniera fulminea, da veri professionisti.

"Erano in due – racconta Lodesani – Sono arrivati intorno all’1,20 e per una cinquantina di minuti si sono aggirati intorno al negozio per studiare il colpo nei minimi dettagli. Poi hanno forzato la porta e sono entrati con due bidoni della spazzatura nei quali hanno caricato le motoseghe. Dal momento in cui è scattato l’allarme, ci hanno messo un solo minuto. Sono stati rapidissimi".

Il bottino è di trenta motoseghe di marchio Stihl. "Sono le Ferrari delle motoseghe – puntualizza Lodesani – sul mercato possono valere dai duecento ai duemila euro, a seconda dei modelli. In trent’anni di attività abbiamo subito cinque furti, tre di questi negli ultimi cinque anni proprio da quando rivendiamo il marchio Stihl". Ma la refurtiva è ben più ampia: "Ci hanno portato via anche due generatori e il registratore di cassa. La via Emilia purtroppo è questa, ma ci rimboccheremo le maniche e ripartiremo come abbiamo sempre fatto per portare a casa la pagnotta...".