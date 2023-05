Furto nel bar, razzia di sigarette

Nuovo furto in un locale pubblico. Ieri notte, poco dopo l’una, i ladri hanno agito in un bar di via Circonvallazione a Quattro Castella, all’interno di una stazione di servizio. Quando ci si è accorti dell’accaduto, sul posto sono stati chiamati i carabinieri, verificando che ignoti avevano forzato una porta posteriore dell’edificio, riuscendo a entrare all’interno dei locali che ospitano l’attività commerciale. Secondo un primo controllo, risultano essere state rubate varie stecche di sigarette. I ladri non sono riusciti a portare via altro, anche per l’immediata attivazione del sistema d’allarme con fumogeno, che ha disturbato gli intrusi, a quel punto costretti ad allontanarsi in fretta. I danni – tra bottino e conseguenze materiali alla porta – sono in fase di quantificazione. I carabinieri di Quattro Castella hanno avviato le indagini per risalire agli autori del furto.