Furto nel capannone industriale, le telecamere incastrano 44enne

Al termine di un’attività di indagine durata circa due mesi, i carabinieri della Gussola, nel Cremonese, hanno denunciato per furto aggravato un cittadino italiano di 44 anni, residente nella Bassa Reggiana. Gli accertamenti sono iniziati da un intervento effettuato dai carabinieri a fine maggio in un capannone industriale, dove era stato compiuto un furto nella notte precedente. Nella denuncia il titolare ha riferito che un suo amico era passato davanti alla ditta e aveva notato un portone aperto.

Glielo aveva comunicato con messaggio, ma lui lo aveva visto la mattina seguente e aveva mandato una persona a controllare, verificando che il portone era aperto ed era stato commesso il furto di diversi strumenti da lavoro come batterie e rulli per essiccatoio, cavi elettrici, motori e altro, provocando un danno piuttosto rilevante. Ma la sera prima alcune persone avevano notato transitare un veicolo poco distante dal capannone, con materiale simile a quello rubato, depositato nel cassone.

I testimoni hanno fornito ogni utile indicazione ai carabinieri che hanno attivato le indagini, verificando, attraverso telecamere di sorveglianza della zona, che era passato un veicolo del genere, di cui è stata acquisita la targa. I militari, attraverso le banche dati, hanno verificato la targa del veicolo e chi fosse il proprietario del mezzo, ovvero il 44enne reggiano, che era anche l’unico utilizzatore dell’autocarro. E per lui è subito scattata la denuncia per furto aggravato. Ora si sta indagando per cercare di recuperare il prezioso bottino.

a.le.