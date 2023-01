Furto nel negozio di parrucchieri: tanti danni per rubare 300 euro

In viale della Stazione a Rubiera è stato derubato il negozio ‘Only parrucchieri’. Il furto è avvenuto nei giorni scorsi verso le 22. Un uomo ha messo a segno il raid nell’attività di parrucchieri ed estetica. Il colpo è stato poi scoperto la mattina successiva alla riapertura. "La serratura della porta – dice la titolare – è stata danneggiata. Le nostre telecamere hanno ripreso un uomo durante l’intrusione furtiva. Ha rubato due giacche invernali, un telefono, una cassa audio e circa 300 euro presi dal registratore di cassa. Abbiamo informato i carabinieri che sono intervenuti sul posto per eseguire un sopralluogo nel negozio". E’ stata poi formalizzata la denuncia sullo spiacevole episodio. "Fortunatamente – sottolinea sempre la titolare di ‘Only parrucchieri’ – abbiamo un’assicurazione. Da una prima stima il ladro ha complessivamente provocato danni per circa mille euro tra la refurtiva e i danneggiamenti causati per compiere il furto".

m. b.