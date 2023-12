Furto nel negozio Nkd: cinquantunenne ai domiciliari

Arresti domiciliari. È la misura cautelare disposta dal giudice Sarah Iusto, e chiesta dalla Procura, per il 51enne Adamo Truzzi, con una sfilza di precedenti specifici dal 1996 a oggi, finito in manette dopo il furto nel negozio Nkd in via Plauto. Nella notte di mercoledì l’uomo è accusato di avere portato via un cassetto dal registratore di cassa, due giacche e tre felpe, le prime del costo totale di 94 euro e le altre di 90. Deve anche rispondere di resistenza e minacce ai poliziotti che alle 3 di notte lo avevano invitato a fermarsi, mentre lui è fuggito in auto andando a sbattere contro un palo. Poi è scappato a piedi e ha colpito al petto un agente. L’uomo, difeso dall’avvocato Costantino Diana, ieri non si è presentato in aula perché ricoverato all’ospedale.