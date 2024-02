Furto nella palestra della scuola: denunciato il ladro della cyclette

Preso dai carabinieri di Castelnovo Monti e denunciato il ladro della palestra di Felina che, entrato nel magazzino del gruppo Fa.Ce, rubò anche la cyclette di un giovane disabile.

Il ladro, un cinquantunenne già noto alle forze dell’ordine e peraltro sottoposto alla sorveglianza speciale, si sarebbe introdotto all’interno della palestra comunale delle scuole medie di Felina asportando una cyclette per riabilitazione del valore di circa 300 euro, oltre ad alcuni palloni da pallavolo e a una cassa di amplificazione bluetooth, evento di cui abbiamo dato notizia sul Carlino la settimana scorsa.

Le indagini svolte dai carabinieri della stazione di Castelnovo, supportate delle telecamere di videosorveglianza che sono poste nei pressi della palestra comunale, hanno permesso di risalire all’identificazione dell’uomo, un cinquantunenne, noto alle forze dell’ordine in quanto sottoposto a sorveglianza speciale.

Per questi motivi e con le accuse di furto aggravato, i carabinieri hanno denunciato alla Procura di Reggio, diretta dal procuratore Calogero Gaetano Paci, il 51enne già sottoposto alla sorveglianza speciale. L’origine dei fatti risale al 21 febbraio, quando un responsabile della palestra comunale di Felina si presenta all’ufficio della locale stazione dei carabinieri per denunciare il furto di una cyclette per riabilitazione del valore di circa 300 euro, alcuni palloni da pallavolo e una cassa di amplificazione. Formalizzata la denuncia, i militari davano avvio alle approfondite indagini, analizzando le videoriprese delle telecamere poste nei pressi della palestra.

A seguito quindi di ulteriori accertamenti, i militari dell’Arma identificavano il presunto autore del furto, invitandolo a presentarsi negli uffici della caserma locale. Il 51enne ha ammesso le sue responsabilità e riconsegnato la refurtiva, poi restituita dai carabinieri ai legittimi proprietari. Acquisiti ulteriori elementi, i militari di Castelnovo hanno denunciato alla Procura reggiana il 51enne in relazione ai citati riferimenti normativi violati.

s. b.