Furto nell’area di "Paese in festa" La vigilanza affidata a professionisti

Sperava di trovare una bella somma di denaro. Invece, nel borsello rubato da un’autovettura c’erano solo chiavi e documenti vari, privi di valore commerciale. E’ accaduto nei giorni scorsi a Guastalla, nell’area interna di "Paese in festa", a San Rocco, mentre si stavano allestendo gli spazi in vista della prima parte degli eventi estivi organizzati nel cortile delle ex scuole elementari della frazione.

Era accaduto già in passato che vi fossero furti di parte dell’incasso di feste varie guastallesi. Ma stavolta i soldi non c’erano nel borsello, poi rinvenuto abbandonato, a Meletole di Castelnovo Sotto.

L’episodio ha comunque messo in evidenza il rischio di furto. Per questo, nella prossima edizione di "Paese in festa", da fine luglio a Ferragosto, l’area ricreativa e i vari parcheggi saranno sottoposti a un costante controllo di operatori della Associazione polizia di Reggio.

Una presenza utile a garantire maggiore sicurezza a tutta l’area, cercando pure di contrastare il fenomeno dei furti, che troppo spesso colpisce le zone delle feste paesane e i loro numerosi frequentatori.