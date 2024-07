Furto notturno al chiosco ’L’Angolo di Romagna’

Furto notturno in uno dei ritrovi castellesi più amati: la piadineria "L’angolo della Romagna" di piazza Nilde Iotti a Montecavolo. Ignoti hanno forzato la porta d’ingresso del chiosco e hanno rapidamente asportato il fondocassa. "Ci ha chiamato il vigilante alle 5 per dirci che c’era la porta aperta. Nel suo giro delle 2 era tutto a posto - spiega Stefano Grossi, uno dei proprietari - In piazza mancava un tombino di ghisa, che poi è stato trovato qui vicino nell’erba. Per fortuna non l’hanno usato, il danno alla porta è minimo. In cassa avevamo solo una cinquantina di euro in moneta. Non hanno toccato birre, salumi e cibo". Le indagini sono affidate ai carabinieri, giunti sul posto appena scattato l’allarme. La notizia del furto è rimbalzata sui social creando sdegno e un moto diffuso di solidarietà verso i titolari. La piadineria è stata aperta nel 1992 da Grossi, sua moglie Elga Spagni e sua madre Maria Venturi, originaria di Santarcangelo. È stata la prima piadineria della provincia reggiana: la qualità del cibo e la simpatia dello staff fa sì che dopo 32 anni L’Angolo sia sempre affollato.

f.c.