Un altro furto all’ospedale di Reggio: rubati i tablet coi quali i pazienti prenotano i pasti

Reggio Emilia, 6 maggio 2025 – Ancora ladri nella notte all’ospedale Santa Maria Nuova. È il terzo colpo in nove giorni. Stavolta sono stati portati via i tablet coi quali i pazienti ricoverati possono prenotare i pasti. Il bottino si aggira intorno ai 4.500 euro come valore complessivo della refurtiva. Una beffa nella beffa: tre di questi tablet erano stati forniti dal servizio informatico di Ausl come muletti per rimpiazzare i tablet rubati tra il 26 e il 27 aprile scorso.

A denunciare tutto è il sindacato Cisl che già nei giorni scorsi aveva lanciato l’allarme su furti e vandalismi diffusi dall’Arcispedale fino al Core.

Presenza sospetta nella cucina dell’ospedale

Da alcuni giorni il personale in servizio nella cucina ospedaliera aveva notato la presenza, in tarda serata, di alcuni extracomunitari, fino a tre persone, nei pressi dei carrelli per la consegna dei pasti, stoccati nel piazzale antistante ai locali mensa e cucina. Carrelli che, una volta rientrati dai reparti, vengono radunati per essere sanificati e riutilizzati per il turno di distribuzione successivo.

Per rubare i tablet, i ladri pare siano entrati da una delle porte di servizio, ma questo non è ancora stato accertato. Sul caso indagano le forze dell’ordine.

Appello del sindacato

“L’Ausl ci convochi e ascolti la voce dei suoi professionisti – chiosa Gennaro Ferrara, leader di Cisl Fp Emilia Centrale – il personale ha paura e occorre agire subito sia potenziando la vigilanza, sia aprendo un confronto con il sindacato che continua a raccogliere le proposte costruttive dei sanitari. Proposte che ora vanno ascoltate”.