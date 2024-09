Reggio Emilia, furto all'Osteria del Liffo. Il locale era già stato colpito un mese fa

Reggio Emilia, 23 settembre 2024 - I ladri colpiscono ancora all’Osteria del Liffo in viale Simonazzi: dopo il tentato furto di fine agosto, questa volta nella notte fra sabato e domenica i malviventi hanno portato a termine il loro obiettivo, non fermandosi nemmeno per l’entrata in funzione dell'allarme.

Agendo rapidamente si sono infatti allontanati dal locale con alcune bottiglie e un dispositivo elettronico, refurtiva del valore di alcune centinaia di euro, lasciando inoltre la porta spaccata per un danno da 2mila euro.

Il pronto intervento della Polizia, accorsa con due volanti in due minuti, non è bastato a intercettare i malviventi. Un mese fa qualcuno aveva provato a forzare anche l'ingresso dell'adiacente gelateria 'Capolinea'.