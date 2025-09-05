La denuncia dell’imprenditore: “Il tecnico della tv mi ha rubato un Rolex da 50mila euro”

Reggio Emilia, 5 settembre 2025 – È sparito un prezioso orologio Rolex dalla camera da letto di un’abitazione privata, in cui un tecnico di impianti tv si trovava con un collega per un sopralluogo in vista di un intervento all’impianto satellitare dell’immobile.

Sotto accusa un uomo, risultato essere stato inviato da una impresa esterna che si occupa di installazione di impianti per la ricezione tv.

Il tecnico, però, approfittando della distrazione del padrone di casa, avrebbe messo le mani sul prezioso oggetto, del valore di circa cinquantamila euro, portato via di nascosto. Ma poco dopo, inevitabilmente, dell’ammanco si è accorto il proprietario, che abita in una elegante edificio residenziale a Fabbrico.

“L’orologio – racconta Giovanni Magnanini, imprenditore nel settore tessile – era in camera da letto, nascosto sotto dei calzini. Dopo la partenza dei due tecnici, però, non c’era più”.

Visto che i tecnici sarebbero dovuti tornare ancora per eseguire l’intervento all’impianto di ricezione video, il derubato non ha sporto subito querela, ma ha atteso il loro arrivo, in accordo con i vicini, pronti a intervenire. Ma ieri mattina si è presentato solo uno dei tecnici, mentre l’altro – sospettato – non c’era.

“A quel punto ho comunque fatto intervenire i carabinieri, che hanno raccolto informazioni attraverso il collega presente”, aggiunge Magnanini. Sulla dinamica dei fatti non sembrano esserci dubbi, visto che la scena del furto è stata ripresa da una delle telecamere attive nella casa.

“Il filmato è già a disposizione dei carabinieri e della Procura della Repubblica per poter chiarire la vicenda e procedere con i previsti procedimenti”, dice ancora l’imprenditore.

Nell’abitazione teatro del furto è in corso in questi giorni un trasloco. E il tecnico potrebbe aver pensato di arraffare il prezioso orologio, sperando di non essere notato e di poter far passare l’ammanco come uno smarrimento dovuto proprio alla movimentazione di oggetti e scatoloni vari. Ma la telecamera di sorveglianza chiarisce bene quanto accaduto, senza lasciare grossi dubbi al lavoro che stanno svolgendo i carabinieri insieme alla magistratura reggiana.

“Non dovrebbero esserci problemi a identificare il sospettato – conclude l’imprenditore fabbricese – ma spero anche che si possa recuperare l’orologio, un pezzo storico a cui sono molto affezionato. Voglio raccontare quanto accaduto per mettere in guardia le persone: mai fidarsi. Bisogna stare attenti”.