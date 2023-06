Furto seriali in sale gioco a Scandiano e Casalgrande, due giovani denunciati

Scandiano (Reggio Emilia), 26 giugno 2023 – Sono accusati di aver messo a segno due furti in sale giochi dell’area reggiana delle Ceramiche, con un altro colpo rimasto solo tentato per ottenere il denaro delle macchine da gioco, forzate con attrezzi da scasso. Nei guai due giovani di 23 e 24 anni, residenti a Reggio, finiti nel mirino delle indagini dei carabinieri della tenenza di Scandiano, i quali hanno rinvenuto un’auto rubata per poter mettere e segno i furti, attrezzi da scasso, oltre a 500 euro in monete, ritenute provento dei colpi alle sale giochi. Un furto era avvenuto il 21 giugno a Scandiano, con i ladri che avevano tentato di forzare due macchinette, fuggendo poi su una Fiat Panda, risultata rubata il 10 maggio a Reggio. Il 3 giugno erano stati rubati circa 600 euro, sempre forzando alcune slot machine. Le indagini hanno portato a una sala giochi di Casalgrande, nella cui zona è stata notata la Fiat Panda con i due giovani a bordo. La vettura è stata fermata e la perquisizione ha permesso di rinvenire il borsello con alcune centinaia di euro in monete, attrezzi da scasso, un levachiodi, un tagliavetro. Le telecamere della videosorveglianza sembrano confermare come i due giovani possano essere gli autori anche degli altri furti messi a segno o tentati nei giorni scorsi in sale giochi tra Scandiano e Casalgrande. I due giovani presunti ladri sono stati denunciati, l’auto è stata restituita al proprietario e gli attrezzi da scasso sequestrati.