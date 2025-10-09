Furto con spaccata a ‘Reggio Sport’, la rabbia del titolare: “Sto pensando di chiudere”

Reggio Emilia, 9 ottobre 2025 – Con una grossa mattonella ha sfondato la vetrata d’ingresso del negozio ‘Reggio Sport’ di viale Piave, lungo la circonvallazione, per poi entrare, ‘scollegare’ il registratore di cassa e portarselo via. Un bottino da circa 200 euro, ossia i contanti del fondocassa. Il furto con spaccata è avvenuto questa notte, intorno alle 3,30.

“È scattato l’allarme – racconta il titolare Davide Mozzini, 38 anni – Mi sono precipitato, ma per terra c’erano solo i cocci. E dire che era un vetro anti-sfondamento, vuol dire che ha colpito con grande forza”. L’esercente ha chiamato poi i carabinieri che hanno subito avviato le indagini e la caccia all’uomo. Dalle telecamere di videosorveglianza interne si nota un malvivente in solitaria, incappucciato e col volto travisato, che compie il colpo. “Ci ha messi pochi secondi – continua il commerciante – Sapeva già a cosa puntare e come muoversi”.

Mozzini, 38 anni, poi si sfoga: “In passato avevano già provato a forzare la porta, ma è la prima volta che subisco una spaccata. È una sensazione brutta, al di là dei danni del vetro che sono maggiori rispetto a quanto rubato, ci si sente impotenti. Ho aperto questo negozio nel 2008, mai come stavolta sto pensando di chiudere e mi sto guardando attorno per aprire altrove. La pazienza ha un limite, ora però c’è da ripartire e poi con calma farà le dovute valutazioni. Come si lavora qui vicino alla stazione? Con tanta tensione e il brutto è che è diventata la normalità. Ogni giorno entrano persone che dobbiamo controllare con quattro occhi perché cercano sempre di rubare qualcosa, siamo bersagliati dai taccheggi”.