Furto di gioielli sventato da un residente: ladro in fuga preso con la refurtiva

Reggio Emilia, 24/06/2025 – Ieri notte intorno all’una gli agenti della squadra volanti della polizia di Stato sono intervenuti in via Panciroli, in centro storico a Reggio Emilia, per un furto ai danni di un negozio di bigiotteria.

L’intervento è scattato dopo la segnalazione di una residente, che ha notato un uomo armeggiare sulla vetrina dell’esercizio commerciale situato nei pressi della sua abitazione. Giunti sul posto, i poliziotti hanno fermato un uomo la cui descrizione corrispondeva a quella fornita dalla testimone. Si tratta di un 29enne tunisino, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti.

Durante la perquisizione, il soggetto è stato trovato in possesso di una tronchese e di 12 collanine, per un valore stimato di circa 700 euro, risultate poi essere il bottino del furto appena avvenuto.

L’uomo è stato arrestato con l’accusa di furto aggravato e denunciato anche per possesso ingiustificato di grimaldelli. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato trattenuto nelle celle della questura in attesa dell’udienza di convalida prevista per questa mattina.

La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario, mentre l’utensile utilizzato per lo scasso è stato sequestrato.