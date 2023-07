Furto a ‘Vino e Vinili’: rubati fari led durante la festa a Scandiano (Reggio Emilia)

Reggio Emilia, 10 luglio 2023 – Un finale amaro per l’ultimo evento di Vino e Vinili, nella terrazza della Tenuta di Aljano (Scandiano). “Siamo tenuti a comunicare che sabato sera (8 luglio, ndr), durante l’evento, sono stati sottratti irregolarmente dei fari led a batteria” hanno comunicato oggi gli organizzatori tramite i social dell’associazione.

Vino e Vinili è nata tre anni fa dalla volontà di quattro giovani reggiani, già rodati nell’organizzazione di eventi, di far riscoprire ai cittadini i luoghi storici della città. Il primo appuntamento fu all’Hotel Posta, in pieno centro storico, e il calendario si è continuato a riempire di eventi in altri palazzi storici, e anche all’aperto come appunto alla Tenuta di Aljano o alle ex Officine Reggiane, approfittando della stagione calda. Ampia selezione di vini, foodtruck ove possibile e dj set: tutto a ingresso gratuito. Di anno in anno, l’interesse (da parte di tutte le fasce età) ha continuato a crescere.

Gli autori del furto denunciato dagli organizzatori non avrebbero però tenuto conto delle telecamere della Tenuta, che “hanno registrato i volti dei responsabili – aggiungono –. Vi invitiamo a restituirli, in modalità anonima e senza alcun tipo di conseguenza. In alternativa saremo costretti a procedere per vie legali”. “Manteniamo Vino e Vinili un momento di pura spensieratezza”, concludono.