Fusione camere commercio Parma e Piacenza al Tar "Ci sia equità negli organi"

Le associazioni di Parma (quasi all’unanimità) e quattro di Piacenza (Confindustria, Laa, Upa e Confcommercio) ricorrono al Tar in merito all’accorpamento delle rispettive camere di commercio con quella di Reggio. Un atto volto a chiedere "equità territoriale" nella formazione dell’ente camerale Emilia che arriverà alla fusione sancita per legge tra aprile e maggio. Una decisione scaturita dopo i veleni del mese scorso quando è saltato il cosiddetto ‘patto di apparentamento’ sottoscritto dai tre enti camerali nel 2017. Un accordo che prevedeva che la sede fosse a Parma e che il consiglio di 33 membri fosse formato in maniera paritetica con dieci rappresentanti per provincia (gli altri tre sarebbero stati espressione dei mondi sindacali, dei consumatori e dei liberi professionisti); infine la giunta, una sorta di piccolo ‘parlamentino’ composta da 8 membri: il primo presidente – si decise – sarà reggiano perché ha l’ente camerale che pesa di più in termini di Pil, mentre due membri dell’esecutivo sarebbero andati a Parma, due a Piacenza e due a Reggio. Mentre l’ultimo posto sarebbe stato assegnato alla provincia dell’ente più grande (Reggio). E qui Parma e Piacenza avrebbero voluto ritrattare per non dare troppo potere a Reggio. L’ente reggiano ha rotto così l’accordo e ciò comporta la ‘conta’ (meccanismo basato su criteri numerici che vede Reggio con la maggioranza assoluta sia in giunta sia in consiglio) per la formazione degli organi.