Futsal, la nazionale delle non udenti visita il cantiere del palasport

È a metà il percorso per la realizzazione del nuovo palasport di Castelnovo Monti, un’opera da circa 8 milioni di euro, finanziata per 5 milioni attraverso il Pnrr grazie al ruolo del capoluogo come Centro sportivo nazionale della Federazione Sport Sordi Italia (Fssi), già oggi desta ammirazione, anche tra coloro che la fruiranno una volta che sarà completata, come ad esempio le ragazze della nazionale femminile di futsal sorde, che ieri pomeriggio sono state accolte dall’amministrazione comunale e hanno avuto l’opportunità di compiere una visita al cantiere e conoscere meglio le tecnologie che l’impresa di costruzione sta implementando per favorire lo sport dei non udenti. "Abbiamo pensato a una struttura che fosse il più possibile accogliente per tutti, in particolare per gli atleti sordi con tecnologiche che agevolino le loro prestazioni sportive: per il futsal, abbiamo pensato un sistema di luci comandate dall’arbitro per fermare il gioco in caso di falli o interruzioni, Samo aperti a consigli di tutti, atlete e atleti".

s. b.