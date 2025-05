Futsal per non udenti, applausi e divertimento a Castelnovo

Concluso il raduno delle azzurre sorde del Futsal svolto al Pala Giovanelli con la vittoria per 10 a 4 nell’amichevole contro l’Atletic Progetto Montagna, mentre la nazionale maschile ha chiuso il collegiale congiunto di Castelnovo disputando una bellissima e combattuta partita fra le proprie formazioni A e B. Le tante ore trascorse in campo dalle due squadre sono state ancora una volta inframezzate da tante attività a stretto contatto con il territorio e con la comunità dell’Appennino.

Giuseppe Sironi, presidente della Latteria Sociale Il Fornacione, ha accolto a Felina giocatori e staff, accompagnandoli fra le caldaie di cottura dei locali di produzione e nei magazzini di stagionatura del Parmigiano Reggiano qualità di Montagna.

Alcuni giocatori hanno colto l’occasione per sottoporsi alle visite audiometriche all’Ospedale S. Anna con i medici del dipartimento di audiologia e Oto-Chirurgia dell’AUSL reggiana Margherita Bettini, Chiara Azzolini e Luigi Renna. Non sono mancati l’aperitivo offerto alle squadre dai condomini del Grattacielo La Maestà e la visita al negozio di Pasta Fresca Il Cantuccio.

I giovani calciatori della squadra under 14 di Atletic Progetto Montagna e le ragazze della terza E di Felina sono stati protagonisti dell’inno di Mameli in lingua LIS, in occasione della amichevole prima della quale le giocatrici azzurre si sono concesse al microfono di Emilio Casalini e alle telecamere di Rai3 di Generazione Bellezza, per l’occasione al seguito degli atleti.