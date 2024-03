Futura mensa scolastica, cambio di impresa per variazione di requisiti

Una variazione nei requisiti tecnici per operare in appalti pubblici ha costretto a un cambio di impresa per la realizzazione della futura mensa scolastica a Campagnola. L’impresa incaricata, selezionata con appalto pubblico, ha informato il Comune delle novità, facendo avviare l’iter per la rescissione del contratto e per individuare una ditta che possa proseguire l’attività nel cantiere. "Non appena siamo stati informati direttamente dall’impresa, abbiamo interrotto il cantiere e avviato gli iter previsti dai contratti. Stiamo attivando le clausole assicurative fidejussorie per recuperare le risorse e, dopo aver richiesto e ottenuto l’avvallo all’impresa seconda classificata, predisponendo le pratiche per il prossimo riavvio del cantiere", spiega il sindaco Alessandro Santachiara.