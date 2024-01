Futuri lavoratori in visita nell’azienda L'impresa Gigli Costruzioni ha partecipato al Pmi Day Industriamoci, iniziativa nazionale per far conoscere alle nuove generazioni il mondo dell'impresa. Il titolare ha illustrato l'attività dell'azienda e le opportunità lavorative nel settore edile. L'iniziativa è patrocinata da vari enti e inserita nella Settimana della Cultura d'Impresa e nella Settimana europea delle Pmi.